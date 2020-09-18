Esnafın kriz faturası ağırlaşıyor

NİĞDE MİLLETVEKİLİ Ö. FETHİ GÜRER, YAŞANAN PANDEMİ SÜRECİ VE EKONOMİK KRİZİN, ESNAF VE SANATKÂRLARI DERİNDEN ETKİLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kutlanmakta olan Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşanan pandemi süreci ve ekonomik krizin, esnaf ve sanatkârları derinden etkilediğini söyledi. Ekonomin temel taşlarını oluşturan esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunların, bütün sektörlere sira- yet ettiğini belirten Gürer, “Bir yandan pandemiyle diğer yandan da ekonomik krizlerle mücadele eden esnafa sahip çıkılmaması halinde, ileride daha da büyümesi muhtemel ekonomik krizin faturası toplumun tüm kesimlerine çıkabilir” uyarısında bulundu.

PANDEMİDEN ÖNCE DE EKONOMİK KRİZ VARDI

Pandemi sürecinden önce zaten büyük sıkıntı içinde olan esnaf ve sanatkârların korona virüs salgınıyla sorunlarının katbekat arttığına vurgu yapan Gürer, bu yılı başından itibaren görülen ve Mart ayı itibariyle de ülkemizde etkili olmaya başlayan koronavirüs salgınının, can kayıplarının yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı da büyük ölçüde olumsuz etkilediğini dile getirdi. Pandemiden önce de ülkemizde çok sayıda esnafın yaşanan ekonomik kriz sebebiyle sıkıntı içinde olduğunu hatırlatan Gürer, “Siftah yapmadan kepenk kapatan, kira, stopaj, vergi gibi ödemelerini yapamadığı için zor duruma düşen esnafımız, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte daha büyük sıkıntıların içine girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, pek çok iş kolundaki esnafın faaliyetlerine ara verildi. Aylarca dükkânını açamayan esnaf, kontrollü normal hayata geçilmesinin ardından yeniden işyerini açmış olsa da günü kurtaramaz duruma düştü” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi