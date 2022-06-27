Esnafta bayram alışverişi umudu

Esnafta bayram alışverişi hareketliliği başladı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız hazırlıklarını tamamladı ve bu bayram alışverişlerinden umutlu” dedi.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla esnaf ve sanatkârın piyasalardaki hareketlilikten umutlu olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramına sayılı günler kala tatlı, şekerleme, kıyafet, kurbanlık gibi alışverişler ile seyahat edecek vatandaşlarımızın bilet satışları, tüm piyasalarda hareketliliğin başlamasını sağladı. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için her gün çabalayan esnafımız hazırlıklarını tamamladı ve bu bayram alışverişlerinden umutlu. Piyasalarda Kurban Bayramı için yapılan alışverişlerde tüm sektörlerin büyük bir beklenti içerisinde bayrama hazırlanmış ve müşterilerini bekliyorlar. Esnafımızdan alışveriş yaparak hem esnafımızı sevindirelim hem de piyasaların da yüzü gülsün” dedi.

ESNAFIN RAHATLAMAYA İHTİYACI VAR

Kurban Bayramı’nda esnafımızdan yapılan alışverişlerin artacağı ve piyasada canlanma yaşanmasını beklediklerini belirten Palandöken şunları söyledi: “Esnafımız kurban bayramının yaz sezonuna gelmesiyle hem tatil hem de bayram alışverişleri için umutlu. Bu bayramda çocukların bayram kıyafeti hayallerini süsleyen esnafımızdan, berberine, misafirlerin ağzını tatlandıran tatlıları hazırlayan esnafımıza kadar 415 meslek dalında hizmet veren tüm esnafımız bayrama hazır bir şekilde müşterilerini bekliyor. Pandeminin etkisini tamamen yitirmek üzere olduğu bu dönemde vatandaşlarımız bayram ziyaretleri için hem bayramlık alışverişlerini yapacak hem de tatil veya memlekete gitme planları kuranlar eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişler ile ekonomiye katkıda bulunacak. Bu bayram alışverişlerimizi esnafımızdan yapalım. Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var.”

RECEP GÖREN - ANKARA