Euro 7 lirayı aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, dalgalı bir gün geçiriyor.

Dünya'nın aktardığına göre, güne hafif satıcılı başlayan endeks, Türkiye'de koronavirüs riskinin gerçekleşmesi nedeniyle gelen alımlarla yüzde 2'ye yakın artış kaydetti. Güne 100 bin 400 puandan başlayan BIST 100 Endeksi, 102 bin 830 puana kadar tırmandıktan sonra günün ikinci yarısında düşüşe geçti. 100 bin puanın altını gören endeks, 99 bin puanın altına kadar çekildi. Dolar ve euro yeniden yükselişte Hareketlilik sadece hisse senedi piyasalarıyla sınırla kalmadı. Dolar 6.20 seviyelerine kadar çıkarken, euro 7 liranın üzerinde alıcı buluyor. Petrol fiyatları yeniden düşüyor Petrol fiyatları haftaya yüzde 30 düşüşle başlamasının ardından dün yüzde 10 artış kaydetmişti. Bugün ise brent petrolün varil fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Yüzde 4'ü bulan gerileme sonrası petrolün varili 35 dolar seviyelerine çekildi.

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