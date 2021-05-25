Euro tarihi rekorunu kırdı

Euro/TL dün güne yüzde 0.5 artışla başlayarak 10.32 liraya kadar çıktı ve tarihî rekorunu kırdı.

Euro, ABD doları karşısında da son 4.5 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 1.22’ye yükseldi. Euro’nun TL karşısındaki rekorunda ise bu durum etkili oldu. Euro, daha önce 14 Mayıs’ta 10.30 ile rekor tazelemişti. Beklentinin altında kalan ABD verisi ve ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin faizi sabit tutacağı yönelik açıklamaları, yatırımcıların enflasyon sebebiyle faizin arttırılacağı endişesini bastırmasıyla küresel piyasalarda dolar son dönemlerde seyrettiği aralığın en düşük seviyesinde. Dolar/TL ise 8.40 civarında seyrediyor.

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.