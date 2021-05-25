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26 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Euro tarihi rekorunu kırdı

25 Mayıs 2021, Salı 17:00
Euro/TL dün güne yüzde 0.5 artışla başlayarak 10.32 liraya kadar çıktı ve tarihî rekorunu kırdı.

Euro, ABD doları karşısında da son 4.5 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 1.22’ye yükseldi. Euro’nun TL karşısındaki rekorunda ise bu durum etkili oldu. Euro, daha önce 14 Mayıs’ta 10.30 ile rekor tazelemişti. Beklentinin altında kalan ABD verisi ve ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin faizi sabit tutacağı yönelik açıklamaları, yatırımcıların enflasyon sebebiyle faizin arttırılacağı endişesini bastırmasıyla küresel piyasalarda dolar son dönemlerde seyrettiği aralığın en düşük seviyesinde. Dolar/TL ise 8.40 civarında seyrediyor.

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