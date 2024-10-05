Eylül’de enflasyonu kira, ulaşım ve eğitim yükseltti

MB: AYLIK BAZDAKİ YÜKSEK ARTIŞTA, KİRA, ULAŞTIRMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ BELİRLEYİCİ OLDU. KİRA AYLIK ENFLASYONU EYLÜL AYINDA SÖZLEŞME YENİLEME ORANININ YÜKSEK SEYRETMESİNİN DE ETKİSİYLE YÜZDE 7,62 ARTTI.

TÜİK: 49.38; ENAG: 88.63

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı fiyat gelişmeleri raporuna göre; yıllık enflasyon, enerji ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda geriledi. Aylık bazdaki yüksek artışta, kira, ulaştırma ve eğitim hizmetleri belirleyici oldu. Kira aylık enflasyonu eylül ayında sözleşme yenileme oranının yüksek seyretmesinin de etkisiyle yüzde 7,62 arttı. TCMB, eylül ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Buna göre; yıllık enflasyon, enerji ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda geriledi. Bir önceki ay düşüş sergileyen gıda fiyatları eylül ayında işlenmemiş gıda alt grubu kaynaklı olarak görece yüksek bir artış kaydetti.

KİRA ENFLASYONU SEYRİNİ KORUDU

İşlenmiş gıda fiyat artışı ise alt grup genelinde ılımlı gerçekleşerek olumlu bir görünüm sergiledi. Raporda; enerji fiyatlarının ılımlı bir seyir izlediği belirtildi. Temel mal grubu aylık fiyat artışının bir miktar yükseldiği belirtilen raporda; giyim ve ayakkabı grubu yanında dayanıklı tüketim mallarının etkisinin hissedildiği vurgulandı. Raporda “Hizmet grubunda aylık fiyat artışı gücünü korurken, eylül ayında hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisi öne çıkmıştır. Ayrıca, bu dönemde sözleşme yenileme oranının yüksek olmasıyla aylık kira enflasyonu güçlü seyrini korumuştur” ifadelerine yer verildi.

Gerileme eğilimi sürüyor

Üretici fiyatlarının artışı önceki aya kıyasla bir miktar yavaşladığına yer verilen raporda, yıllık üretici enflasyonunun gerileme eğilimini sürdürdüğü vurgulandı. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, aylık değişimler B göstergesinde yatay seyrederken diğer göstergelerde bir önceki aya kıyasla bir miktar yükseldi. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi: “Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 2,97 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 2,59 puan azalarak yüzde 49,38 seviyesine gerilemiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici fiyat artışı bir önceki aya kıyasla yatay seyretmiştir. B endeksinin yıllık değişim oranı 2,64 puan azalarak yüzde 48,23 olurken C endeksinin yıllık değişim oranı 2,46 puan düşüşle yüzde 49,10 olarak gerçekleşmiştir.

Ankara - anka