Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları arttı

Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda önemli değişiklikler öngören 7511 sayılı yasa, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yasa, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler gibi çeşitli alanlarda önemli düzenlemeler içeriyor.

Yeni yasa ile birlikte, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda, bir mal veya hizmetin satış fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler kaynaklı fahiş artış yapılması halinde ciddi idari para cezaları uygulanacak.

Bu düzenlemeye göre, her bir aykırılık için 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek. Ayrıca, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan işletmelere her bir aykırılık için 1 milyon TL’den 12 milyon TL’ye kadar ceza uygulanacak.