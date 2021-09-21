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21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Fahiş fiyatlar için göstermelik denetim

21 Eylül 2021, Salı 18:30
NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİNİN, MARKETLERİN, MANAVLARIN GÖSTERMELİK BİR ŞEKİLDE DENETLENMESİYLE FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘fahiş fiyat artışıyla’ ilgili sorusuna açıklayıcı cevap veremeyen Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan, bu sorunun çözümüne yönelik bir çalışma cesareti beklemenin mümkün olmayacağını söyledi. Ülkemizin en önemli gündem maddelerinde biri haline gelen “fahiş fiyat artışları’ ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdiğini söyleyen Gürer, önergeyi cevaplayan Bakan Lütfi Elvan’ın, kamuoyunca da çok merak edilen soruları adeta geçiştirdiğini, MASAK’ın belirlediği suçlarla ilgili rakamsal bilgi vermekten kaçındığını söyledi. Önerge sahibi  Gürer alış veriş merkezlerinin, marketlerin, manavların göstermelik bir şekilde denetlenmesiyle fahiş fiyatların önüne geçilemeyeceğini, bu sorunu çözebilmek için öncelikle  konunun derinliğine ele alınıp, sistemin sorgulanmasından işe başlanması gerektiğini  ve sorulara cevap verebilme cesaretinin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.  

BU SORULARA CEVAP VERİLMELİDİR 

AKP iktidarının serbest piyasa ekonomisinin kötü bir uygulayıcısı olduğunu ifade eden Gürer, “Toplum sorunlarını çözmeye yönelik kurum ve yasal düzenlemeler olsa da uygulamada çözümcü değil. Bırakınız yapsınlar mantığı ile ülke yönetiliyor. Fahiş fiyatlar için göstermelik denetim ve bazı firmalara kesilen cezalar kamuoyu gazını almaya yönelik, kalıcı ve gerçekçi çözümlerden uzak. İşin özüne inmeyen lâf ola denetimlerle sorunlar devam eder. Her sorunun daha ilk aşamasında düğmenin yanlış iliklendiği için sıkıntılar devam ediyor. Gıdada girdi maliyetleri fırlamış, iktidar planlama ve öngörüden yoksun olunca çözümlerde zorlaşıyor. Bakan yanıtları da anlamsızlaşıyor çünkü gerçeği anlatmıyor.”

Ankara - Ahmet Terzi

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