Fark üç katı geçti

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklarının 3 katı aştığını vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı üretici ve market arasındaki fiyatlarındaki değişimi değerlendirken, üretici ile market arasındaki fiyat farklarının 3 katı aştığını belirtti. Marul ve sivri biberin 3,3 kat, maydanozun 3,1 kat, elma ve patlıcanın 3 kat, kabağın 2,8 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, “Üreticide 1 lira 45 kuruş olan marul 4 lira 83 kuruşa, 1 lira 95 kuruş olan sivribiber 6 lira 44 kuruşa, 69 kuruş olan maydanoz 2 lira 16 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan elma 6 lira 65 kuruşa, 2 lira olan patlıcan 5 lira 99 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan kabak 6 lira 11 kuruşa tüketiciye satılmaktadır” dedi. Bayraktar, Ağustos ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 233,10 ile marulda yaşandığına dikkati çekti.

Girdi fiyatları önemli

Sertifikalı tohum konusunda da açıklama yapan Bayraktar, tarımsal üretimde ürünün ekiminden hasat dönemine kadar geçen süre boyunca girdi kullanımının zorunluluğuna dikkat çekti. Artan girdi fiyatlarıyla ilgili tarımsal üretimde başta sertifikalı tohumluk olmak üzere girdi kullanımı ürün arzını belirleyen en önemli unsur olduğunu, dolayısıyla girdi kullanımı üretim maliyetini, teknolojik gelişmeyi, rekabet edilebilirliği önemli ölçüde etkilediğini ifade etti.

TOHUMLUK FİYATLARI YÜZDE 40 İLE YÜZDE 63 ARTTI

Tarım İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) 2021 yılı serin iklim tahılları sertifikalı tohum fiyatlarını açıkladığını hatırlatan Bayraktar, tohum fiyatlarına ilişkin, “Üretici sertifikalı tohumu kullanmayı istese bile fiyatlarından dolayı kullanamayacaktır. Bu yüzden TİGEM açıklamış olduğu 2021 yılı tohumluk fiyatlarını yeniden gözden geçirmeli ve fiyatları arttırmamalıdır. Yüzde 63’lere varan artışlarla çiftçinin sertifikalı tohum kullanması mümkün değildir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA