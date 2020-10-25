Faturalar cep yakıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi şartlarını hatırlatıp elektrik ve doğalgaz fiyatları için çağrı yaptı.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının hem esnafın hem de vatandaşın cebini yaktığını be- lirten Palandöken “Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına geçtiğimiz yıla göre, yüzde 30’nun üzerinde zamlar yapıldı. Enf- lasyonun üzerinde yapılan bu zamlar, havaların soğumaya başladığı bugünlerde bu ayki faturalara yansıyınca başta esnaf ve sanatkârlarımız ol-mak üzere dar gelirli tüm kesimler oluşacak farkı nasıl karşılayacaklarını şimdiden düşünmektedirler. Esnafımızın ve halkımızın pandeminin arttığı bugünlerde kışı rahat geçirmesi için en önemli gider kalemi olan elektrik ve doğal gaz fiyatlarında âcil indirime gidilmeli. Aksi halde hem yaşanan pandeminin önüne geçemeyiz hem de halkın mağduriyeti artar” dedi.

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