Fed yeni tedbirler açıkladı

Fed, ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı. Fed, piyasalar ve para politikasını desteklemek için hazine tahvili ve mortgage destekli menkul kıymet alımı yapacak. ABD Merkez Bankası, bu hafta her gün 75 milyar dolarlık hazine tahvili ve 50 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet alacak. Tedbirlere göre Fed, hanehalkı ve işletmelere kredi akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemeye yönelik tüm araçlarını kullanmaya devam edecek. AA

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