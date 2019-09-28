Feda bize kâr bankalara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu dönemde “Herkes birbirini anlasın, bu yükü paylaşsın, fedakarlık yapsın” istediklerini belirterek, “Bankalar bu fedakarlığı şöyle taksim ediyor, fedayı bize bırakıyor, karı kendileri alıyor.” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de katılımıyla gerçekleşen İzmir Ticaret Odası (İZTO) eylül ayı meclis toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak her zaman şikayet ettikleri konuların başında yargının yavaş işlemesinin geldiğini belirtti. AA

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