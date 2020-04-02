"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Fitch Ratings'ten ''küresel resesyon'' uyarısı!

02 Nisan 2020, Perşembe 20:05
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, temel senaryosunda 2020 yılında derin bir küresel resesyon yaşanmasının beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun koronavirüs nedeniyle yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm güncelleme raporunda, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1,9 daralmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,3 seviyesinde büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 3,8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Güncelleme raporunda Avro Bölgesi’nin 2020 için yüzde 4,2 daralma, 2021 için ise 2,9 büyüme göstereceğine yer verildi.

Fitch Ratings raporunda Çin ekonomisinin bu yılki büyümesinin yüzde 1,6, gelecek yıl 7,6 büyüme olarak öngörüldüğünü kaydederken Japonya’nın 2020'de yüzde 2,7 daraldıktan sonra gelecek yıl 2,2 büyüyeceğinin altını çizdi.

Rapordaki tahminlerde şunlara vurgu yapıldı:

"İngiltere bu yıl yüzde 3,9 daralacak, ülke ekonomisi gelecek yıl yüzde 3,0 büyüme gösterecek. Alman ekonomisi bu yıl yüzde 3,8 seviyesinde daralacak ve gelecek yıl yüzde 3,1 seviyesinde büyüyecek. Fransa 2020 yılında yüzde 4,1 seviyesinde daraldıktan sonra gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyecek. İtalyan ekonomisi bu yıl yüzde 4,7 daraldıktan sonra, 2021 yılında yüzde 2,3 seviyesinde büyüme kaydedecek. İspanyol ekonomisi bu yıl 3,9 daraldıktan sonra 2021 yılında yüzde 3,4 seviyesinde büyüyecek. Hindistan bu yıl yüzde 2, gelecek yıl yüzde 7 büyüme gösterecek."

Raporda Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirme de yapıldı. Buna göre Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Gelişmiş ülkelerin bu yıl ortalama yüzde 3,4 daraldıktan sonra gelecek yıl yüzde 3,3 büyüme göstermesinin beklendiğine yer verilen raporda gelişen piyasaların 2020'de yüzde 0,7, gelecek yıl ise yüzde 6 seviyesinde büyüme göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Fitch Başekonomisti Brian Coulton ise “Küresel ekonomide bu yıla ilişkin düşüş beklentisi toplamda küresel finans krizindekine eşit düzeyde. Fakat ekonomik aktivite ve istihdamdaki anlık 'darbenin' bu yılın ilk yarısında, kıyasla, daha kötü olmasını bekliyoruz. “ değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı

    İtalya'da ölü sayısı 14 bine yaklaştı

    Fitch Ratings'ten ''küresel resesyon'' uyarısı!

    Mekke ve Medine'de tam gün sokağa çıkma yasağı kararı

    Sağlık Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı: Son 24 saatte 79 kişi vefat etti

    'Türkiye'yi hedef gösteren 7891 hesap silindi'

    'Cezayir'deki 1200 vatandaşımızı ülkemize getireceğiz'

    Çok sayıda hekim yetiştirmiş Prof. Dr. Feriha Öz Hocamız vefat etti

    İngiltere'de ölenlerin sayısı 3000'e yaklaştı

    Hatay'daki üzücü kazaya ilişkin son durum?

    Fahiş fiyat uygulayan firmalar Bakanlık tarafından açıklandı

    'Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir'

    Yumurta üreticileri de destek bekliyor

    "Oğlum dört gözle seni bekliyorum"

    TESK'ten esnafa çağrı: Kısa çalışma ödeneğine başvurun

    Endonezya'nın batısında sel, doğusunda deprem

    Kanada'da gelirini kaybeden vatandaşlara ayda 2 bin dolar verilecek

    Erdoğan İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup gönderdi

    İmamoğlu Ulaştırma Bakanlığına teşekkür etti

    DSÖ'den yeni açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevleri aynasında Mısır, Suriye, İsrail ve Türkiye...
    Süleyman KÖSMENE

    Azap mı, ikaz mı, rahmet mi?
    Genel

    Maaşlara bağış kesintisi
    Cevher İLHAN

    Hukuku “infaz”
    Genel

    Normalleşme istiyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüz yıl önceki İspanyol Hastalığı
    Ahmet BATTAL

    Öğretici skandallar serisi
    Faruk ÇAKIR

    Virüs gider, dertler kalır
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad’ın sâdık talebesi Zübeyir Gündüzalp
    Osman Yiğit

    Felâket ve helâket asrında Vâris-i Nebevî olmak - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.