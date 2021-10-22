Fiyatlar düşmeyecek, ev almayı ertelemeyin

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde konut sıkıntısı yaşanıyor. Ev bulmak zor, var olan evler ise önceki yıla göre çok pahalı. Peki, bu durum ne kadar böyle devam edecek? Ev satın almak için doğru zaman mı?

Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan merak edilenler hakkında bilgi verdi. 2020’de kamu bankalarının başlattığı konut kredi kampanyalarıyla mevcut yapı stoklarının erdiğini belirten Özsan, “Bu evler satıldı ancak pandemide hem inşaat sektörünün durması hem de maliyetler nedeniyle yeni evler yapılamadı. Bu da stokları bitirdi” diye konuştu. Ev fİyatları katlanarak gİdİyor Yüz yüze eğitime başlanması, yabancıların Türkiye’ye gelmesi, yeni evliliklerin birikmesi gibi sebeplerle de kiralık fiyatlarının daha da arttığını aktaran Özsan, “Çünkü piyasada yeni konut projesi yok ve talep çok fazla. Bu şartlarda ev almak mantıklı olabilir. Konut kredi faizlerinin düşmesini bekliyor herkes. Ancak konut kredi faizlerinin doların arttığı bir ortamda düşmesi mümkün değil. Ama ev fiyatları artıyor. Orada faiz inecek diye beklerken ev fiyatları katlanarak gidiyor. Bu nedenle ev almayı kimse ertelemesin” diye konuştu. İstanbul - Yasin Aydın

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