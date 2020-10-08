Fransa'da ekonomik faaliyetler, üçüncü çeyrekte arttı

Fransa Merkez Bankası, ikinci çeyrekteki yüzde 13,8 oranındaki gerilemenin ardından ülkede ekonomik faaliyetlerin üçüncü çeyrekte yüzde 16 arttığı tahmininde bulundu.

Merkez Bankası, 11 Mayıs’ta sınırlamaların kaldırılıp, üretimin tekrar başlamasından bu yana eylül ayı rakamları dikkate alındığında, ekonominin kriz öncesine oranla yüzde 5 oranında düşüşle faaliyet gösterdiği gösterdiğini açıkladı. Merkez Bankası, ülke genelinde 8 bin 500 şirket içinde yaptığı araştırmaların ardından bu sonuca vardığı saptamasında bulundu. Euronews Türkçe

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