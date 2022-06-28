Geçen yıl 15 bin lira olan kurbanlık bu yıl 42 bin lira

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’da kurulan hayvan pazarları, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor. Geçen yıl canlı hayvanın kilogram fiyatı 30 liralardaydı, bu yıl 70-75 lira arasında olacak.

Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Gümüşhane, Tokat, Çankırı, Amasya, Samsun ve Kastamonu gibi Anadolu’nun çeşitli illerinden İstanbul’a gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını Çobançeşme’deki pazarda satışa çıkardı.

Büyük ve küçükbaş hayvanlar kısa süre önce pazarlardaki yerlerini alırken, besiciler ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını şimdiden satmanın mutluluğunu yaşıyor. Satışlardan memnun olan besiciler, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

İki gün içinde 20 kurbanlık sattı

Tokat’tan pazara 68 kurbanlık getiren Mehmet Şavkıran, iki gün içinde 20 kurbanlık sattığını söyledi. Şavkıran, “Vatandaşlar hayvanlarını erkenden alıyor, çünkü geçen yıl kurbanlık kalmamıştı. Hayvan sayısının az olması etkili oldu. İnşallah hayvanlarımızı bitireceğiz. Her yıl özel istek üzerine tonluk hayvan getiriyorum. Bu yılki hayvanı 74 bin liraya sattık. Geçen yıl canlı hayvanda kilogram 30-35 liraydı, bu yıl ise 65-70 lira arasında olacak.” diye konuştu.

“Satışlarımız erken bitecek gibi”

Gümüşhane’den pazara kurbanlık getiren Yavuz Taşkın ise şunları söyledi: “Her yıl buraya kurbanlık getiriyoruz. Bu yıl 23 hayvan getirdik. Fiyatlar iyi. Satıcıyı memnun edecek seviyede. Bu sene vatandaşlarımız bayrama doğru alma gibi bir tercihte bulunmadı. Hayvanların 15 günlük yemini yanımızda getirdik. Bakımlarını aksatmadan yapıyoruz. Geçen yıl canlı hayvanın kilogram fiyatı 30 liralardaydı, bu yıl 70-75 lira arasında olacak.”

Geçen yıl 15 bin lira, bu yıl 42 bin lira

Akrabaları ve arkadaşlarının kurbanlık alması için vekalet verdiği Ahmet Kaya ise farklı çadırlardan yedi büyükbaş hayvan satın aldı.

Trabzonlu olduğunu dile getiren Kaya, “Hayvanları, eş dost ve akrabalar için alıyorum. Hayvandan anlamayanlar var onlar adına buraya geldim. Çadırlara girmeyenler ve bu havayı solumak istemeyenler için hayvanlarını alıyorum, kesimini yapıp teslim ediyorum. Geçen sene 15 bin lira olan hayvan bu yıl 42 bin lira oldu. Satıcılar da girdi fiyatlarının arttığını söylüyor. Hayvanlar birkaç gündür burada. Örneğin bu çadırdakiler neredeyse bitti. Hayvan alacak vatandaşlar son güne bırakmamalı.” diye konuştu.