'Geçen yıl üretilen pamuk miktarı 2,5 milyon ton'

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Geçen yıl 2 milyon 570 bin ton kütlü pamuk ürettik. Bu üretimden 977 bin ton da lif pamuk elde ettik. Yine de ülkemizin ihtiyacı olan pamuğu bir türlü karşılayamıyoruz." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şanlıurfa Ziraat Odası tarafından Osmanlı Mahallesi'nde düzenlenen "Pamuk Hasadı Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, hasatlara katılarak çiftçilerin sevinç ve sıkıntılarına ortak olmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki pamuğun yüzde 40'ının Şanlıurfa'da üretildiğini belirten Bayraktar, "Pamuk, tekstil sanayimize sağladığı katma değer, tekstil ve konfeksiyon ihracatının ülkemize kazandırdığı döviz miktarı, yarattığı istihdam hacmiyle, Türk tarımı için vazgeçilmez bir üründür." dedi. Bayraktar, pamuğun lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, linteriyle de kağıt sanayisinin ham maddesi olduğunu vurguladı. Sağlanan desteklemelerle pamuğun ekim alanının 2018 yılında 5 milyon 186 bin dekara yükseldiğini kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti: "1995 yılında 2 milyon 224 bin ton olan kütlü pamuk üretimi, 2009 yılında 1 milyon 725 bin tona kadar geriledikten sonra, 2011 yılında 2 milyon 580 bin ton ile rekor kırdı. Geçen yıl 2 milyon 570 bin ton kütlü pamuk ürettik. Bu üretimden 977 bin ton da lif pamuk elde ettik. Yine de ülkemizin ihtiyacı olan pamuğu bir türlü karşılayamıyoruz. 2015-2016 üretim döneminde yüzde 49'a kadar gerileyen üretimin tüketimi karşılama oranı, 2018-2019 döneminde yüzde 60'a kadar çıktı. Bu oranın çok daha fazla artırılması hatta ülke ihtiyacımızın ülke içinden karşılanması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Sadece geçen yıl 752 bin ton lif pamuk ithali için 1,4 milyar dolar döviz ödedik. Ülkemiz 2008-2018 döneminde, 14,8 milyar dolar dövizi pamuk ithalatı için harcadı. Bu para ülke çiftçimiz yerine yabancı ülkelerin çiftçilerine katkı sağladı." AA

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