Geçim derdi vatandaşı isyan ettirdi

Turizmin durma noktasına geldiği Antalya’da binlerce kişinin daha işsizlik ordusuna katılması geçim derdine düşen vatandaşın tepkisine yol açtı.

Akşam pazarında dökülen çürük domatesleri toplayıp evde torunlarına menemen yapma hesabını anlatan emekli bir vatandaş, “Yemiyoruz ki yedirelim. Yok ki. Sözün bittiği yer artık. Bedduâ ediyoruz bolca. Peki bizim çocuklarımızın, torunlarımızın suçu ne?” dedi. İsim vermeden konuşan başka bir vatandaşvatandaş (emekli): “Ya bu hükümetten ne bekleyeceksin? Hiçbir şey beklemiyoruz hükümetten. Bu gitse öteki gelse yine ondan da hiçbir şey beklentim yok. O gitse öteki gelse ondan da beklentim yok. Bunlar Türkiye’nin başına bela olmuşlar. Yapışmışlar sülük gibi oraya anlaşmıyorlar. Sülük gibi yapışmışlar. Çobanı getir çoban onlardan iyi yapar. Bunlar hiçbir şey yapamaz. Orada maaşlarını alırlar. Sülük gibi beklerler. Olan fakire olur. Zengin zaten zengin olmuş, zengin oluyor” dedi.

Antalya - Anka