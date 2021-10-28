"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Gelecek öngörüsünde bulunamıyoruz

28 Ekim 2021, Perşembe 22:14
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyon, kur ve faiz göstergelerindeki değişimler sebebiyle geleceğe yönelik öngörüde bulunamadıklarını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyon, kur ve faiz göstergelerindeki değişimler sebebiyle geleceğe yönelik öngörüde bulunmakta zorlandıklarını belirterek, “Merkez Bankamızın temel amacı olan fiyat istikrarından uzaklaşıldı. Faizlerin düşmesini hepimiz arzu etsek de serbest piyasa şartlarında gerçekleşen fiyatlamalar var. Belirsizliği ortadan kaldırmadığınız, güven ve öngörülebilirliği arttıramadığınız sürece düşük faizlerin olumlu etkileri kısa süreli olacak, orta vadede finansal istikrar riskleri artacak” dedi. Bahçıvan, İSO Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Bahçıvan, dolar, kur ve faiz ile ilgili gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında 

“Enflasyon, kur, faiz göstergelerindeki değişimler nedeniyle geleceğe yönelik öngörü yapmakta zorlanıyoruz. Talep tedarik zincirlerindeki aksamalar, hammadde fiyatlarındaki artış ve enerji fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesi enflasyonu körüklüyor. Küresel enflasyonun 2021 sonunda yüzde 4,8 ile son 14 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini görüyoruz. Bu oran, gelişmiş ülkeler için yüzde 3,5. Gelişmekte olan ekonomiler için ise yüzde 5,8 ile farklılaşıyor. Euro bölgesinde yüzde 2,9 olan 2021 enflasyon tahmini, ABD’de ise yüzde 5,1 düzeyinde. Bu enflasyonist ortam karşısında ekonomi politikaları da doğal olarak yeniden şekilleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları ise değişen beklentilere bağlı olarak ya faiz artışına gidiyor ya da faizleri sabit tutuyor. Bu noktada ülkemize baktığımızda enflasyonun yüzde 20’ler bandına yerleştiğini, politika faizinin ise son indirimlerle birlikte yüzde 16 seviyesine çekildiğini görüyoruz. Bu gelişmeler sonrasında diğer ülkelerden farklı olarak her gün döviz kurlarının yeni rekorlar kırdığına tanık oluyor ve küresel enflasyonist baskıyı çarpan etkisiyle çok daha fazla hissediyoruz” dedi.

SORUNLAR FAİZ İNDİRİMİYLE ÇÖZÜLECEK KADAR KOLAY DEĞİL

Pek çok sorunun bir arada yaşandığı ve belirsizliklerin arttığı bu zor dönemde, normal dönemlerdeki Merkez Bankası anlayışından çok daha farklı, çok daha titiz, çok daha dikkatli bir anlayışla hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekene Bahçıvan, “Oysa tam tersine, Merkez Bankamızın temel amacı olan fiyat istikrarından uzaklaşıldığını görüyor ve bu durumun, bankanın destekleyici amacı olan finansal istikrarı da risk altına aldığına tanık oluyoruz. Bugün fiyat istikrarı ve finansal istikrar konusunda yaşadığımız sorunların çözümü keşke sadece Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi veya artırmasıyla çözülebilecek kadar basit ve kolay olsaydı. Her ne kadar faizlerin düşmesini hepimiz arzu etsek de diğer tarafta serbest piyasa şartlarında gerçekleşen fiyatlamalar var. Belirsizliği ortadan kaldırmadığınız, güven ve öngörülebilirliği arttıramadığınız sürece düşük faizlerin olumlu etkilerinin kısa süreli olacağını, orta vadede finansal istikrar risklerinin artacağını asla unutmamalıyız. 

İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tedbirler gevşedi, grip patladı - Acillere başvurular iki kat arttı

    Yoksulluk sınırı 4 asgari ücretten fazla

    Gelecek öngörüsünde bulunamıyoruz

    TMO, yerliye 1750 lira, yabancıya 3 bin 180 lira ödüyor

    1 askerimiz şehit oldu

    Rusya'dan İsrail'e tepki

    Türkiye'de 25 bin 528 yeni vaka

    Salgın nedeniyle göçmen akışı yüzde 30 azaldı

    12 Avrupa ülkesi İsrail'i kınadı

    AB'den Arakanlı Müslüman mülteciler için 12 milyon avroluk yardım

    AB'den 2022'de 3,5 milyar doz aşı üretme hedefi

    Almanya'da enflasyon rekoru

    Fransız Bakan: İngiliz hükümeti sadece "güç'' dilinden anlar

    Çavuşoğlu: Rusya ve ABD sözünde durmadı

    "Hac ve umreye ilişkin bütün bilgi ve belgeleri buradan paylaşacağız"

    Gözler G20'de: İtalya'daki zirvede hangi konular gündeme gelecek?

    Ukrayna'da en yüksek vaka sayısı gözlemlendi

    İBB'nin taksilere ilişkin teklifi reddedildi

    Sudan'da neler oluyor?

    Moskova'da 7 Kasım'a kadar sürecek 'kısmi kapanma' başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri listeye niye girdik?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman Trabzon, Of ve Rize’ye uğruyor
    Ahmet BATTAL

    Korku ikliminin klimaları
    Genel

    Bir faiz itirafı daha
    Cevher İLHAN

    Türkiye’de “yargı bağımsız”mış!
    Genel

    36 saat nöbet hiçbir yerde yok
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede farkındalık (4)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaderin adâleti ile manevî mertebe yükselir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.