"Gelir dağılımındaki uçurum büyüyor"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yüksek enflasyonun toplumun düşük gelirli kesimleri İle yüksek gelirliler arasındaki uçurumun büyümesine sebep olduğunu söyledi.

TÜİK’İn her ay açıkladığı enflasyon verileri ile halkın hissettiği enflasyon arasındaki makas hiç olmadığı kadar açıldığını söyleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “TÜİK, fiyatlardaki gerçek değişimi ölçmeyi bir tarafa bırakmış iktidarın ekonomik hedeflerine uyumlu hesaplamalar yapmaktadır. TÜİK’in ülkenin ve halkın ekonomisinin gerçeklerinden tamamen kopuk veriler açıklaması artık kimseye şaşırtıcı gelmiyor. TÜİK’in asıl amacının enflasyon verilerini gerçekte olduğu gibi açıklamaktan çok ne yazık ki çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşanan yangını gizleme derdine düşmesidir” dedi. Vatandaşın geliri hızla erirken temel tüketim ürünlerine peş peşe gelen zamlar sebebiyle, halkın satın alma gücü daha önce hiç olmadığı kadar azaldığını bildiren Mehmet balık, bu durumun Türkiye’de yüksek enflas- yonun kronik hale geldiğini, mevcut ekonomi politikalarında ısrar edilmesi halinde ülke ekonomisi açısından çok daha ağır sonuçların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini söyledi.

GELİR DAĞILIMINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR

Yüksek enflasyonun toplumun düşük gelirli kesimleri ile yüksek gelirliler arasındaki uçurumun büyümesine, gelir dağılımının zenginler lehine, yoksullar aleyhine bozulmasına sebep olduğunu ifade eden Balık şunları söyledi: “TÜİK’in manipüle edilmiş tüketici enflasyonu aylık yüzde 2.39; yıllık 19.89 olarak ilân edildi. Birleşik Kamu-İş KAMU-AR’ın Ekim ayı enflasyon rakamları ortadır. Temel gıda fiyatları yaz aylarında sonra Ekimde önceki aya göre % 7 oranında arttı. Temel gıda fiyatlarında bu yılın ilk 10 aylık döneminde % 35.4, son bir yıllık dönemde ise % 44,7 oranında artış yaşandı. Ekimde; ekmek, un, bulgur, makarna, süt ve süt ürünleri, sebze ve şeker fiyatlarındaki yükselişler Ekimde gıda fiyatlarını son yılların en yüksek aylık artışını göstermesine yol açtı.” Balık, ayrıca, “TÜİK ve AKP iktidarı resmî enflasyonu çeşitli istatistik oyunlarıyla gizlemeye çalışsa da, emekçilerin yaşam alanlarında ve mutfaklarında ağır şekilde yaşanmaktadır” dedi.