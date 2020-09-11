"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Gelir eşitsizliği en fazla hangi bölgelerde?

11 Eylül 2020, Cuma 12:43
Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir "İstanbul" bölgesinde görüldü. Gelir eşitsizliğinin en düşük tespit edildiği bölge "Doğu Marmara", göreli yoksulluk oranının en yüksek belirlendiği bölge ise "Akdeniz" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2019'da 28 bin 522 lira olarak hesaplandı. 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 40 bin 749 lirayla "İstanbul" oldu. Bu bölgeyi 32 bin 384 lirayla "Batı Anadolu", 30 bin 337 lirayla "Ege" izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 13 bin 441 lirayla "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu.

Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor.

Bu oran Türkiye genelinde 7,4 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,6 ile "Doğu Marmara", 5,5 ile "Batı Karadeniz", 5,6 ile "Orta Anadolu" olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 7,8 ile "İstanbul", 6,7 ile "Akdeniz" ve 6,6 ile "Batı Marmara" olarak sıralandı.

Araştırmaya göre P80/P20 oranının en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 4,2 ile TR81 "Zonguldak, Karabük, Bartın", 4,3 ile TRB1 "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" ve 4,5 ile TR41 "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak sıralandı.

Bu oranın en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 7,8 ile TR10 "İstanbul", 6,8 ile TRC2 "Şanlıurfa, Diyarbakır", 6,6 ile TR62 "Adana, Mersin" ve TR22 "Balıkesir, Çanakkale" olarak kayıtlara geçti.

Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri yüzde 13,3 ile TR6 "Akdeniz", yüzde 12,9 ile TR2 "Batı Marmara" ve yüzde 11,9 ile TRA "Kuzeydoğu Anadolu" olarak gerçekleşti.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri ise yüzde 8,4 ile TR4 "Doğu Marmara", yüzde 9,9 ile TR7 "Orta Anadolu" ve yüzde 10,5 ile TR3 "Ege" bölgeleri oldu.

Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 15 ile TR82 "Kastamonu, Çankırı, Sinop", yüzde 14 ile TR62 "Adana, Mersin" ve yüzde 13,3 ile TR21 "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" olarak kayıtlara geçti.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 4,6 ile TRB1 "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", yüzde 5,8 ile TRC1 "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" ve yüzde 8 ile TR41 "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak hesaplandı.

AA

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelir eşitsizliği en fazla hangi bölgelerde?

    İzolasyon koşullarına uymayanlarla ilgili yeni genelge yayınlandı

    Market ve pazar yerlerinde bu uyarılara dikkat!

    Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan İstanbul uyarısı

    İşsizlikte mızrak çuvala sığmıyor

    Depremler kapıda

    Ruhsat gaspı mağdur ediyor

    Mutlu çalışan, şirketini de mutlu ediyor

    Avrupa’da İslâmofobi yeniden yükseliyor

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    Reyhanlı'daki terör saldırısı sorumlularından terörist Bayat, tutuklandı

    Kolombiya ayakta: Polis şiddetine tepki gösterilerinde 7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı

    DSÖ'den Kovid-19 aşısı hakkında açıklama

    Bakan Koca: Aktif hastaların yaş ortalaması 42

    ABD'de son 24 saatte 1184 ölüm ve 35 bin yeni vaka!

    Her yıl 800 bin intihar

    Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan dualarla...

    'Böyle bir virüs yok' tehlikesine dikkat!

    Bakan Koca aşı çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oyunları bozduk” denilirken
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Cehaletin ağır faturası
    Ahmet BATTAL

    Milliyetçilerin cumhuriyeti
    Genel

    Depremler kapıda
    Risale-i Nur'dan

    Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki...
    İbrahim ERSOYLU

    Devletin ideoloji dayatması ve takiyye
    Genel

    Ruhsat gaspı mağdur ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İhtilâfların sebebi nedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.