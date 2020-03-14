"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Genç işsizlik meslekî eğitimle önlenir

14 Mart 2020, Cumartesi 22:09
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genç işsizlik sorununun çözümü için gençlerin mutlaka mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genç işsizlik oranlarının tavan yaptığı ülkemizde bu sorunun çözümü için gençlerin meslekî eğitime yönlendirilmesi, çırak ve stajyerlerin de işe başladıkları günün sigorta başlangıcı sayılması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısının, arttığını ancak geniş tanımlı işsizliğin 8 milyona dayandığını, üniversite mezunu iki milyona yakın işsiz bulunduğunu ve genç işsizliğinin giderek arttığını hatırlatan Gürer, söz konusu dönemde 15-24 yaş grubunu ihtiva eden genç işsizlik oranının da 3 puan artarak yüzde 25.3’e yükseldiğini belirtti. Gürer, “İşsizlik patladı. Kadın ve genç işsizliği ise tarihi zirve yaptı. Bu duruma âcil çözüm üretilmeli” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLER HER GEÇEN YIL ÇOĞALIYOR

Resmî verilere göre her 4 gençten 1’inin işsiz olduğunu, genç işsizlerin 4’te 1’ini de üniversite mezunlarının oluşturduğunu ifade eden Gürer, AKP döneminde genç işsizlik oranlarının adeta tavan yaptığını vurguladı. Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında işsizlik sorununun geldiğine dikkat çeken Gürer, gençlerin işsizlik oranındaki artışın da kaygı verici boyutlara ulaştığını ifade etti. 

MESLEKî EĞİTİM ŞART 

Genç işsizlik sorununun çözümü için gençlerin mutlaka meslekî eğitime yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gürer, gençlerin meslekî eğitime yönlendirilmesinin istihdam sorununun çözümünde önemli bir pay sahibi olabileceğini, aynı zamanda ara eleman ihtiyacının da bu şekilde karşılanabileceğini belirtti. Gürer, meslekî eğitimin yaygınlaştırılması ve gençlerin meslekî eğitime yönlendirilmesiyle birlikte çıkar ve stajyerlerin de işe başladıkları günün emeklilikte esas alınarak yaşlılık sigortasına dahil edilmesinin, genç işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayabileceğine belirtti.

Ankara - Fatih karagöz

Etiketler: genç işsizlik, mesleki eğitim
Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hintli Müslümanlar kamplara sığındı

    Katkı ve muayene ücreti alınmasın

    Genç işsizlik meslekî eğitimle önlenir

    Koronavirüste vaka sayısı 150 bini geçti

    Trump koronavirüs testi yaptırdı

    ABD, seyahat yasağını genişletti

    Zor günleri kâra çevirenler bedelini ödeyecek

    Rusya'da siyasi sistem resmen değişti

    AKP'nin MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

    BM: İdlib sakinleşti

    İtalya'da iki bakan yardımcısı koronavirüse yakalandı

    Benzin motorinden ucuz hale geldi

    İspanya'da tüm ülke karantina altında

    Kuzey Kıbrıs'ta toplu ibadet yasaklandı

    UNICEF: 3 milyar insanın el yıkama imkanı yok

    İran'da günde 6 bin kişiye virüs testi yapılıyor

    Kuveyt'te ezan değişti

    21 bin kişi umreden Türkiye'ye dönecek

    Virüsün akciğerlere verdiği zarar görüntülendi

    Ali Babacan'dan 'Davutoğlu' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Çekirge istilâsı, Ye’cüc-Me’cüc ve Dabbe
    Ali FERŞADOĞLU

    İsraf ve zulmümüz yüzünden mi cezalandırılıyoruz?
    Osman ZENGİN

    Azgınlığın bedeli “corona” olmasın
    Genel

    Kuveyt'te ezan değişti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Misak-ı Millî’yi bugüne taşımak
    Genel

    Ali Babacan'dan 'Davutoğlu' açıklaması
    Muzaffer KARAHİSAR

    Banka soyguncusu Kur’ân okumayı bizden öğrendi
    Faruk ÇAKIR

    Virüs geçer dertler kalır
    Ali HAKKOYMAZ

    Burası Korona Vadisi
    Cevher İLHAN

    Soros’un “desteği” ve tahriki!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.