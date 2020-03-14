Genç işsizlik meslekî eğitimle önlenir

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genç işsizlik sorununun çözümü için gençlerin mutlaka mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genç işsizlik oranlarının tavan yaptığı ülkemizde bu sorunun çözümü için gençlerin meslekî eğitime yönlendirilmesi, çırak ve stajyerlerin de işe başladıkları günün sigorta başlangıcı sayılması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısının, arttığını ancak geniş tanımlı işsizliğin 8 milyona dayandığını, üniversite mezunu iki milyona yakın işsiz bulunduğunu ve genç işsizliğinin giderek arttığını hatırlatan Gürer, söz konusu dönemde 15-24 yaş grubunu ihtiva eden genç işsizlik oranının da 3 puan artarak yüzde 25.3’e yükseldiğini belirtti. Gürer, “İşsizlik patladı. Kadın ve genç işsizliği ise tarihi zirve yaptı. Bu duruma âcil çözüm üretilmeli” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLER HER GEÇEN YIL ÇOĞALIYOR

Resmî verilere göre her 4 gençten 1’inin işsiz olduğunu, genç işsizlerin 4’te 1’ini de üniversite mezunlarının oluşturduğunu ifade eden Gürer, AKP döneminde genç işsizlik oranlarının adeta tavan yaptığını vurguladı. Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında işsizlik sorununun geldiğine dikkat çeken Gürer, gençlerin işsizlik oranındaki artışın da kaygı verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

MESLEKî EĞİTİM ŞART

Genç işsizlik sorununun çözümü için gençlerin mutlaka meslekî eğitime yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gürer, gençlerin meslekî eğitime yönlendirilmesinin istihdam sorununun çözümünde önemli bir pay sahibi olabileceğini, aynı zamanda ara eleman ihtiyacının da bu şekilde karşılanabileceğini belirtti. Gürer, meslekî eğitimin yaygınlaştırılması ve gençlerin meslekî eğitime yönlendirilmesiyle birlikte çıkar ve stajyerlerin de işe başladıkları günün emeklilikte esas alınarak yaşlılık sigortasına dahil edilmesinin, genç işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayabileceğine belirtti.

Ankara - Fatih karagöz