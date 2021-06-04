TÜİK’İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON RAKAMLARI DA TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR VE İNANDIRICI BULUNMUYOR.

TÜFE’DE BÜYÜK FARK

Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), TÜİK’in Mayıs’ta yüzde 0.89 olarak duyurduğu aylık TÜFE oranı için, “Bizim hesaplarımıza göre yüzde 3.94” açıklaması yaptı.

TÜFE-ÜFE MAKASI

Mustafa Sönmez: "Tüketici fiyatları yüzde 1 bile artmadı diyen TÜİK, sanayicinin fiyatları (ÜFE) Mayıs’ta yüzde 4'e yakın arttı ve yıllığı yüzde 38'i geçti diyor. Arada 22 puanlık makas var. TÜFE’ye yansır.”

***

Gerçek enflasyon 4 kat fazla

Uzmanlar, TÜİK’in 0,89 olarak açıkladığı mayıs ayı enflasyonunun gerçeği yansıtmadığını, gerçek enflasyonun 4 kat fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayı enflasyonu 0.89 oldu. Yıllık fiyat artışı yüzde 16,59 olarak gerçekleşti. Buna göre yıllık enflasyonda 0,55 puan gerileme yaşandı. Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da kendi verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 3,94 oranında artış gösterdi. ENAG’ın Mayıs ayı raporunda, enflasyonun açıklanan resmî rakamların çok daha üstünde olduğunun altını çizilerek, “Önümüzdeki dönemde, döviz kurlarının baskısı, Merkez Bankası rezervlerinin zayıf formasyonu ve ithalata aşırı şekilde bağlı üretim süreci, Türkiye’de enflasyonun yönünü belirleyen en önemli faktörler olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

TÜİK’in enflasyonu düştü

TÜİK, Mayıs ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. TÜFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 arttı. TÜFE’de Nisan ayındaki aylık artış yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 17,14 olmuştu. TÜİK verilerine göre, yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.

Üretici fiyatları yüzde 38,3 arttı

Mayıs 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 38,33, aylık yüzde 3,92 arttı. TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Yİ-ÜFE, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,24 artış gösterdi.

TÜFE yüzde 20’yi bulur

Ekonomistler açıklanan verilerin ardından sosyal medya hesapları üzerinden TÜİK verimlerini yorumladı. İktisatçı yazar Mustafa Sönmez, “Tüketici fiyatları yüzde 1 bile artmadı diyen TÜİK, sanayicinin fiyatları (ÜFE) mayısta yüzde 4’e yakın arttı ve yıllığı yüzde 38’i geçti diyor. Sanayici enflasyonu 38,5, tüketici enflasyonu 16,5. Arada 22 puanlık makas var. Sanayicinin etiketi, eninde sonunda tezgaha gelir TÜFE yüzde 20’yi bulur” dedi.

İstanbul – Anka