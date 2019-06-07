Gıda enflasyonu OECD’yi katladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nisan ayı rakamlarına göre Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 31,9’a çıktı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Nisan ayı rakamlarına göre Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 31,9’a çıktı. Euronews’in haberine göre, OECD’ye göre nisan ayında üye ülkelerde ortama gıda enflasyonu bir önceki yıl aynı döneme oranla yüzde 2,3 oranında, AB ülkelerinde yüzde 1,7 oranında, G7 ülkelerinde ise yüzde 0,9 oranında gerçekleşti. Nisan ayında Türkiye’de yüzde 17,3’e çıkan enerji sektöründeki enflasyon oranı, OECD genelinde ortalama yüzde 3,8 oranında, AB’de yüzde 4,8 oranında, G7 ülkelerinde ise yüzde 3,1 oranında artış gösterdi.

OECD ortalamasının 14 katı

OECD’ye göre Türkiye’deki gıdada enflasyon artışı, yıllık enflasyon oranının artmasına yüzde 7,3 puan katkı sağladı. Yine OECD araştırmasına göre Türkiye’de Nisan ayı itibarıyla geçen yıl aynı dönem oranla enflasyon oranı yüzde 19,5 artış kaydetti.

OECD genelinde ortalama enflasyon yüzde 2,5 oranında, G7 ülkelerinde yüzde 1,8 oranında, AB ülkelerinde ise yüzde 1.9 oranında seyretti. Arjantin yıllık yüzde 55,8 enflasyon oranıyla G20 ülkeleri içinde açık farkla ilk sırada yer aldı.