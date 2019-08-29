Gıda fiyatları cep yakıyor

Halkın en yoksul % 20’lik kesiminin harcamalarının üçte birini oluşturan gıdada yıllık fiyat artışı % 50’yi geçti.

Çarşı-pazarda fiyatlar artamaya devam ediyor. Halkın en yoksul yüzde 20’lik kesiminin harcamalarının üçte birini oluşturan gıdada yıllık fiyat artışı yüzde 50’yi geçti. Ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1.54 artan gıda fiyatlarında, 8 aylık artış yüzde 30.1’e, son bir yıllık artış ise yüzde 54.4’e kadar çıktı. Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre Süt ve süt ürünleri 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 ila 30 arasında zamlandı. İçme sütü ve yoğurt fiyatları yüzde 30 artarken, beyaz peynir yüzde 25, kaşar peynir yüzde 26 yükseldi. Fiyat artışları dolayısıyla özellikle bu yıl süt ürünleri tüketiminde düşüş gözlemleniyor. Bu yıla ilişkin resmi rakamlar henüz açıklanmamasına rağmen sektör uzmanlarına göre piyasadan gelen veriler düşüşü doğruluyor. Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Karaca, “2019’da süt ve süt ürünleri tüketiminde yüzde 10’un üzerinde bir düşüş gözlemledik. 1 kilo peynir alan yurttaş, alımını yarım kiloya hatta 250 grama düşürdü” dedi.

“Gıda enflasyonu yüzde 54"

Birleşik Kamu-İş, pazar ve marketlerden fiyatlarını her ay düzenli olarak derlediği ve 77 zorunlu gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının sonuçlarına göre Ağustosta; ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre, yüzde 4.5 artış yaşanırken, et-balık harcamalarında ise tavuk ve kuzu eti fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak yüzde 7.7 azalış gözlendi. Ağustosta süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamaları yüzde 3.4 arttı. Meyve harcamalarının yüzde 7.9 arttığı Ağustosta sebze harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 4.3 oranında yükseliş yaşandı. Gıda harcamalarında bir önceki yılın aynı ayına göre (Ağustos 2018) ise yüzde 54.2 artış oldu. Ağustos 2019 itibarıyla son bir yılda ekmek, un, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında yüzde 28.4, et-balık fiyatlarında yüzde 16.2, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 39.8 oranında artış kaydedildi.

Bir yıl öncesine göre göre katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 26 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 91.7 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 135.6 oranında artış gösterdi.

Bakliyat fiyatları yüzde 37.4, diğer gıda fiyatları ise yüzde 43.8 oranında arttı.