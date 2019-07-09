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9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Gıda israfına dikkat

09 Temmuz 2019, Salı 00:45
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz mevsiminde düşen gıda fiyatlarıyla birlikte israfın arttığına dikkat çekti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz mevsiminde gıda fiyatlarının ucuzlamasıyla birlikte israfın arttığını söyledi. Gıda israfının önüne bir türlü geçilemediğini ve yaz aylarındaki tüketim alışkanlıklarının israfı artığını söyleyen Palandöken, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1,7 milyar ekmek ve 18 milyon tonun üzerinde meyve sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz ve milli servetimiz çöpe gidiyor. Araştırmalara göre, gıda israfının yıllık maliyeti yaklaşık 214 milyar lirayı buluyor. Ülkemizde evlerdeki israfın yanı sıra lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve oteller gibi toplu alanlarda gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor. Yemek servisi yapan tüm yerlerde tüketicinin talebine ve siparişe göre yiyecek pişirilmeli. Tüketiciler de tabaklarına tüketebilecekleri kadar yiyecek almalı. Özellikle her şey dâhil otellerde ne de olsa parasını ödedik diye gereksiz yiyecek alıp israfa neden olunmamalı” diye konuştu.

Kamu spotları ve kampanyalar yetersiz

Gıda israfıyla mücadelede yalnızca kamu spotları ve kampanyaların tek başına yeterli olmadığını belirten Palandöken, “İsrafla mücadele için yediden yetmişe herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Ülkemizde yazın sebze ve meyve üretimi de tüketimi de artıyor. Fiyatlar ucuzluyor,  adeta bolluk ve bereket yaşanıyor. Yazın manava, pazara gittiğimizde tezgâhtaki ürün çeşitliliği bizi cezbediyor ve ihtiyaç fazlası ürün satın alıyoruz. Dünyada 821 milyon aç insan varken ihtiyaç fazla ürünleri kesinlikle israf etmemeliyiz. Annelerimizin ve büyüklerimizin yaptığı gibi yazın bol ve ucuz olan ürünleri kurutarak, dondurarak, konserve haline getirerek reçel, tarhana, turşu vb gibi birçok şekilde tüketebiliriz. Kışın abartılı fiyatlara ürün satın almak istemiyorsak yazdaki bolluk ve bereketi iyi değerlendirmeliyiz. Sebze ve meyvede kışın yaşanan fiyat dengesizliğinin şimdiden önüne geçmek için kışa hazırlık yapmayı unutmamalıyız. Bu sayede hem israfın önüne geçeriz hem de ürün fiyatlarını dengelemiş oluruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Terzi - Ankara

Etiketler: gıda, israf
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