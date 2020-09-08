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9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV düşürülmeli

08 Eylül 2020, Salı 21:29
TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, GIDA ÜRÜNLERİ İLE TEMİZLİK MALZEMELERİNDEKİ KDV’NİN DÜŞÜRÜLMESİYLE PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZELLİKLE DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN RAHAT BİR NEFES ALACAĞINI SÖYLEDİ.

Pandemİ süresince gıda ve temizlik ürünlerindeki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi ile enflasyonun daha da aşağı geleceğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi boyunca vatandaşın en çok harcama yaptığı kalemler gıda ve temizlik ürünleri oldu. Pandemi devam ettiği sürece, gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik ve temizlik malzemelerindeki yüzde 18’lik Katma Değer Vergisinin (KDV) oranının yüzde 1’e indirilmesi hem halkımızı rahatlatacak hem de enflasyonun aşağı inmesine sebep olacaktır” dedi. Gıda ürünleri ile temizlik malzemelerindeki KDV’nin düşürül- mesiyle pandemi döneminde özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağını söyleyen Palandöken, şunları kaydetti, “Vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken ve sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malze- melerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli.  Palandöken şöyle devam etti, “Özellikle korona virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde gıda ve temizlik ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç var.  KDV´nin düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de destek olur. KDV’nin düşürülmesi devleti zarara uğratmaz, aksine vergi gelirlerini arttırır.”

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