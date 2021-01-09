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Gıdanın üçte biri israf ediliyor

09 Ocak 2021, Cumartesi 21:12
BM’ye göre, dünyadaki yiyeceklerin üçte biri boşa gidiyor. ABD’de yüzde 40’a kadar çıkan bu oran 2 milyar insanı doyurmaya yetecek büyüklükte.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre dünyadaki yiyeceklerin üçte biri boşa gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yüzde 40’a kadar çıkan bu oran 2 milyar insanı doyurmaya yetecek büyüklükte. Yenmemiş ve atılmış yiyeceklerin gezegenimiz için oldukça kötü sonuçları var. Her şeyden önce çürüyen atıklar güçlü bir sera gazı olan metan gazının açığa çıkmasına sebep oluyor. BM’ye göre, eğer gıda atıklarının kendi ülkesi olsaydı, ABD ve Çin’den sonra dünyanın en büyük üçüncü sera gazı emisyonuna sahip ülke olurdu. ‘Gıda Geri Kazanım Ağı’nın İcra Direktörü Regina Anderson, “Dünyada aslında yiyecek sıkıntısı yok” diyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde hiçbir zaman gıda sıkıntısı durumu olmadığını ve çok yiyecek olduğunu belirten Anderson, “Çoğunu - neredeyse tamamını - çöpe atabiliriz ve yine de herkesi doyurmaya yetecek kadar yiyeceğimiz olabilir. Bu sadece bir dağıtım sorunu.” şeklinde bir iddia ileri sürüyor.

İsraf alışkanlık olmuş

Günümüzde atık yiyecekler ile ilgili ne yapılıyor? Yenilikçi kuruluşlar yiyecekleri geri kazanmanın ve ihtiyacı olan insanlara yeniden dağıtmanın yollarını buluyor. Bu tür bir dağıtımı mümkün kılmaya çalışan gruplar ve organizasyonlar var. Sadece ABD’de 20’den fazla büyük organizasyon mevcut. Dünyadaki birçok insan için gıda israfı bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Marketlerde ihtiyacımız olandan daha fazla yiyecek satın almak, meyve ve sebzeleri evde bozmak veya tüketebileceğimizden daha büyük porsiyonlar almak. Bu alışkanlıklar tabiî kaynaklarımıza fazladan baskı yapar ve çevremize zarar verir. Yiyecekleri israf ettiğimizde üretmek için harcanan emeğin, çabanın, yatırımın ve değerli kaynakların yanı sıra artıkların taşınmaları ve onları işlemek için harcanan kaynaklar da ek olarak gezegene ve çevreye yük oluşturur. Sadece tüketici düzeyinde değil, hasat ve perakende arasında da küresel olarak üretilen tüm gıdanın yaklaşık yüzde 14’ü kayboluyor. Bu da yine büyük miktarda gıda israfı anlamına geliyor. Dolayısı ile her gün milyonlarca insanın aç kaldığı bir dünyada gıda kaybını ve israfı azaltmak çok önemli.

Etiketler: gıda, israf
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