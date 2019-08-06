Giresun'da fındık hasadı başladı

Giresun'da, 2019 ürünü fındık hasadının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Orhaniye köyünde gerçekleştirilen törende, sağanağa rağmen çiftçiler bahçelere girerek yeni mahsulü hasat etmeye başladı. Vali Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, yeni fındık sezonunun hayırlı olmasını diledi. Yörede hasadın sahil kesimde 3 Ağustos'ta başladığını, orta kesimde 8 Ağustos, yüksek kesimde ise 13 Ağustos'tan itibaren hasada başlanacağını belirten Sarıfakıoğulları, Giresun'da yaklaşık 90 bin ton rekolte beklentisinde olduklarını söyledi. Sarıfakıoğulları, fındık taban fiyatının Giresun kalite için 17 lira olarak açıklandığını anımsatarak, "Bu fiyat gerçekten çiftçilerimizi mutlu etti. Taban fiyatın belirlenmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar Kuruluna, yine bölge milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi. Vali Sarıfakıoğulları, çiftçilerden çocuk işçi çalıştırmamalarını isteyerek, çocukların yerinin oyun bahçeleri olduğuna vurgu yaptı. AA

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