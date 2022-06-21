GittiGidiyor kapanıyor

Küresel e-ticaret devlerinden eBay, Türkiye’deki pazaryeri şirketi GittiGidiyor’u kapatacağını duyurdu.

eBay’in ticari operasyonlarını küresel ölçekte düzenli olarak gözden geçirdiği aktarılan açıklamada, “eBay, bu zor fakat stratejik kararı pazardaki rekabet dinamiklerine dayanarak almıştır. eBay, platformun taşınmasına yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın iş birliği içinde çalışacak ve günün ilerleyen saatlerinde onlarla daha ayrıntılı bilgi paylaşacak.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “18 Temmuz’dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar GittiGidiyor’daki ‘Hesabım’ sayfalarına 5 Eylül 2022’ye kadar erişim sağlayabilecek” AA

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