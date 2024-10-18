Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Tevfik Özlü, “Esnaf, ödeme sıkıntısı yaşadıkları ve maliyetleri karşılayamadıkları için önce bir darboğaza giriyor. Bu noktada artık gizli iflaslar yaşanıyor” dedi.

Özlü, esnafın yaşadığı sorunları dile getirdi. Özlü, yaşanan ekonomik krizin faturasını ödeyemeyen esnafın iflas etmemesi için devlet destekli teşviklerin verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Özlü şunları söyledi: ‘’Esnafımızın en önemli sıkıntıları mali darboğazlar. Bu darboğazlar esnaflarımızı bir takım sıkıntılardan geçirerek istemedikleri bir noktaya getirmektedir. En sonunda da iflas bayrağını çekmesi noktasına gelmektedir. Esnaf, ödeme sıkıntısı yaşadıkları için ve maliyetleri karşılayamadıkları için önce bir darboğaza giriyor. Bu noktada artık gizli iflaslar yaşanıyor. İflas edilmiş ama aleni olmayan, birtakım noktalara yansımayan sonuçların bütünü. Gizli iflaslar ne yazık ki sonun başlangıcı. En sonunda da esnaflarımızı konkordato, icra gibi istemediğimiz sonuçlara götürmektedir.”

ESNAF BANKALARIN İNSAFINA TERKEDİLDİ

Sıkıntılı süreci atlatmak isteyen esnafların kredi çekmekte de sorun yaşadığını ifade eden Özlü şöyle konuştu: “Her ne kadar bizlerin bu konuda çok fazla bir talebimiz ve çalışmamız olmasa da ticari noktada esnafların artık eskisi gibi kredi çekmeleri çok kolay değil. Bankalar bunun üzerine sıkıntı çıkarıyorlar. Krediye ulaşmak kolay değil. Kaldı ki krediye ulaşmak noktasından önce ilk düşünmemiz gereken faiz oranlarının yüksekliği. Bugün malumunuz ticaret, esnaf odalarının ana serzenişlerinden biri de son günlerde devlet bankalarındaki faizlerin yüksekliği. Buradan faydalananlar belli bir ölçekte. Bir şekilde döndürmek zorundalar. Kredi ve teşviklerle bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar.

Elazığ - Anka