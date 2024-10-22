Gram altın 3 bin lirayı aştı

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gram altın, önceki rekorunu aşarak 3 bin lirayı geçerek yeni bir zirveye ulaştı.

Ons altın da yüzde 0,23 artışla 2.727 dolar seviyesinde işlem görerek yükseliş trendini sürdürdü. Çeyrek altın da 4.908 lira seviyesinde el değiştirdi. Altının bu güçlü performansı, diğer kıymetli metalleri de etkiledi. Gümüş, yüzde 1,3 artışla 34.08 dolara yükselerek 2012’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altının yükselişiyle birlikte güvenli liman olarak görülen gümüşe olan talep de arttı. Haber Merkezi

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