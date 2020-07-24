Gram altın 417 lira

Altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 417,3 liradan işlem gördü.

Altının ons fiyatı Perşembe günü, yüzde 0,8 yükselişle 1.887,5 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel günü yüzde 0,8 değerkazanan gram altın, 415,3 lirayla rekor kapanış yapmıştı. Cuma günü de güne yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 417,9 liraya taşıyan altının gram fiyatı, Cuma günü saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 417,4 lira seviyesinde seyretti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 682 lira, Cumhuriyet altını da 2.772 liradan satıldı. AA

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