Gram altın yükselişte

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 520.8 liradan işlem görüyor. Dolar 8.47, euro ise 9.95 seviyelerinden el değiştiriyor.

Dün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 520 liranın üzerine çıkan gram altın, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyerek günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 515.8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 520.8 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 844 lira, Cumhuriyet altını da 3.454 liradan satılıyor. Dolar/TL önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.5 üzerinde 8.4760'tan işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.7 artışla 9.9405'ten, sterlin/TL yüzde 0.5 değer kazancıyla 10.9940'tan satılıyor.

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