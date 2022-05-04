Gündem ‘göstergesizler’

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul “Göstergesizler ve düşük göstergeliler en mağdur kesim. Bu kesimlerin de gelir seviyesinin artırılması gerekiyor” dedi.

Memur-Sen, göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep ediyor. Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesinin görüşüldüğü komisyonda, dört meslek grubunun dışında kalan kamu görevlilerinin durumu da gündeme getirilecek. AA

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