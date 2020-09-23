Gürer: Maliyeti 70, tarlada ise 40 kuruş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kış geliyor, domates hâlâ tarlada alıcı bekliyor. Tezgâhta 3 lira olan ürünü tarlada 40 kuruşa alan yok” dedi.

Gürer, Bor ve Altunhisar ilçelerinde domates ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Gürer, “Domates üreticilerine bir dokunduk bin ah işittik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘nerede bir boşluk bulursanız ekin’ sözüne karşılık pandemiye rağmen borçlanarak domates eken çiftçiler, ne yazık ki tüccar ve şirketlerin insafına terk edilmiş durumda. 70 kuruşa mal ettikleri domatesi, 30 kuruşa bile satamıyorlar. 15 kuruş da toplama parası veriyorlar. Böylece domatesi 15 kuruşa satmış oluyorlar. Domates üreticisi perişan” diye konuştu.

Hani alım garantisi vardı?

Bazı bölgelerde sözleşmeli ürün modeli uygulandığını ve tarla ekimi yapılmadan anlaşmalar olduğunu ancak ürün bol olunca o firmalarında fiyat düşürmek için üreticiyi boğduğunu, belirten Gürer, “Bu modele göre, domates üretimi yapan çiftçiye alım garantili destek verilecekti. Öyle görünüyor ki maalesef böyle bir destek dahi çiftçi aleyhine döndü. Çiftçiler, alım garantisi veren fabrikaların ürünün alımını geciktirerek, fiyatın daha da aşağı düşmesini beklediğini iddia ediyorlar. Pandemi sürecine rağmen borçlanarak üretim yapan, alın teri döken çiftçinin, alıcının insafına bırakılması üzüntü verici” şeklinde konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz