"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Habur ve Gürbulak açılıyor

03 Haziran 2020, Çarşamba 15:00
Ticaret Bakanı Pekcan, yeni koronavirüs nedeniyle kapalı olan sınır kapıları Habur ve Gürbulak'ın bu hafta açılacağını belirterek, "Ben bugün ulaştırma sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TRT Haber'de ekonomi gündemine ilişkin soruları cevapladı.

 

İhracatta dün mayıs ayı rakamlarının açıklandığını, en kötünün geride kaldığını ifade eden Pekcan, ihracatta artış sürecinin hem Türkiye hem de başlıca pazarlardaki kademeli normalleşmeyle beraber devam edeceğini vurguladı.

 

"Habur ve Gürbulak kapılarını bu hafta açıyoruz"

Salgın döneminde verilen destekleri de anlatan Pekcan, "Biz hazirandan itibaren ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Esnafımıza bu dönemde 15,3 milyar lira destek verdik." değerlendirmelerinde bulundu.

Mayıstan itibaren Avrupa'nın da bir toparlanma sürecine girdiğine dikkati çeken Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının da sürdüğünü, bunun için görüşmelere devam ettiklerini anlattı.

Pekcan, Brexit süreciyle ilgili teknik komite çalışmalarının da videokonferans yoluyla sürdüğünü belirterek, "Bizim önceliğimiz, öncelikle Avrupa Birliği’yle olan haklarımızı kaybetmeden bu anlaşmaya yansıtılması, ondan sonra detaylandırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi. İngiltere de bizimle aynı görüşte. İnşallah bu ay sonunda tekrar ekiplerimiz görüşecek." bilgisini verdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile görüştüklerini ifade eden Pekcan, tercihli ticaret anlaşmamızın aksamadan devam etmesi ve kapsamının genişletilmesini ele aldıklarını söyledi.

Pekcan, şu an kapalı olan Habur ve Gürbulak kapılarına yönelik de "İnşallah bu hafta bu iki kapımızı da açıyoruz. Ben bugün ulaştırma sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım." diye konuştu.

Salgın sürecinde fahiş fiyat artışı denetimleri

Salgın döneminde fahiş fiyat artışları ile ilgili bir soru üzerine de Pekcan, bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz mart, nisan ayında da vatandaşlarımızın talepleri, Bakanlığımıza gelen şikayetleri de değerlendirerek denetlemeler yaptık ve Reklam Kurulumuz üzerinden buralara idari para cezaları da uyguladık. Sadece mart ve nisan ayında 11 milyon liranın üzerinde ceza kestik. Ama bunun 628 bin lirası sadece gıdayla ilgili olanlara ceza kesmekti. Bu süreçte 16 Nisan itibarıyla perakende ticaretin düzenlenmesiyle ilgili kanuna bir fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili yeni bir madde eklendi ve diğer bakanlıklarımızın, kurumlarımızın görüşlerini, STK’larımızın da görüşlerini alarak 28 Mayıs itibarıyla da biz yönetmeliğini yayınladık ve 22 Mayıs’ta da bu kurul ilk toplantısını yaptı. Biz gidip de hemen, senin fiyatını fahiş gördük diye ceza kesmiyoruz. Bizim yaptığımız uygulama, tespitte bulunuyoruz, şikayetleri değerlendiriyoruz, savunma istiyoruz ve savunmayı o satıcının da üyesi olduğu kurumların, STK’ların da içinde bulunduğu kurul kararıyla kesiyoruz. Çok şikayet alıyoruz cezalarla ilgili ama kurul karar veriyor, biz Bakanlık olarak karar vermiyoruz. Savunma istediğimiz firmalarımız var, onların savunma süreci tamamlanınca tekrar gündeme getireceğiz. Amacımız, serbest ticaretin dengesini ve düzenini bozmadan devam etmek. Bizim piyasaya müdahale gibi bir iddiamız yok ama piyasa bozucu olanlar varsa bunlara da müdahale etmek bizim vazifemiz."

Oyun ihracatında hedef 1,5 milyar dolar

Pekcan, gündeme gelen Peak Games'in Zynga tarafından satın alınmasına da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Şu anda oyun programlarını, yazılımını yapan 50 firma Bakanlığımızın desteklerinden yararlanıyor. Biz burada reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, yazılım, istihdam desteği veriyoruz. Kendi talepleriyle ihtiyaçları olan destekleri şekillendirip bunun ivmelendirmelerini istiyoruz. Çünkü dünyada oyun programı pazarı 152 milyar dolar ve bunun bu sene 196 milyar dolara çıkması bekleniyor, burada çok büyük bir pasta var. Biz başlangıç aşamasındayız ama çok hızlı ilerliyoruz. İki sene önce 500 milyon dolar olan ihracatta, gençlerimiz 1 milyar doları aştı, bu sene de inşallah 1,5 milyar doları aşacak. Burada çok iyi bir potansiyel var ve biz de Bakanlık olarak her zaman gençlerimizin yanındayız, arkasındayız, desteklerimizle olmaya da devam edeceğiz."

AA

Okunma Sayısı: 416
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

    Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

    ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

    Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

    Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

    Libya ordusundan yeni operasyon

    İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

    G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

    Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

    Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

    Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

    Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

    Trump'tan aşı açıklaması

    Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

    Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

    Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya...
    Genel

    Hukukta keyfilik son bulsun
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
    Cevher İLHAN

    Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
    Osman ZENGİN

    “Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
    Sebahattin YAŞAR

    Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
    Genel

    Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
    Genel

    Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.