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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Halk bir yılda 1500 dolar fakirleşti

22 Ocak 2021, Cuma 17:00
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası’nın yoksulluk araştırmasına göre Türkiye’de halk bir yılda yaklaşık 1500 dolar fakirleşti, yoksul sayısı ise yüzde 8,4 arttı.

 

Her 10 kişiden 7’sinin borçlu olduğu belirlenen araştırmada, halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiği belirtildi. Türkiye, Avrupa’da en yoksul yüzde 20’lik kesim ile en zengin yüzde 20’lik kesim arasındaki gelir farkının en fazla olduğu ülke. Eurostat verilerine göre 2019’da Türkiye’de en zengin kesim en yoksul kesimden 8,3 kat daha fazla kazandı. Araştırmaya göre halk 1 yılda neredeyse 1500 dolar fakirleşti. Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye’de kişi başına Gayrisafi Millî Hasıla (GSMH) son bir yılda 1434 dolar azaldı. Yoksul sayısı 2 yılda yüzde 8.4 arttı. 2017’de 15 milyon 864 bin kişi olan sayı, 2019’da 1 milyon 343 bin artarak 17 milyon 207 bin kişiye çıktı. Yoksulluk oranıysa yüzde 21.3’ü buldu.

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İşsiz gençlerin umudu yurt dışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş gücü rakamlarına mesafeli yaklaşılsa da mevcut haliyle dahi genç işsizlik oranları alarm veriyor. 2015 yılında yüzde 18,5 olan genç işsizlik oranı geçen 5 yılda sürekli artarak yaklaşık yüzde 25’i buldu. Bu oran her 4 gençten birinin işsiz olduğu anlamına geliyor. Gazete Duvar, Genç işsizlik verileriyle ilgili bu tabloyu üniversiteden yeni mezun olan gençlerle konuştu. Ülkede geleceklerine dair umutların tükendiğinin altını çizen gençler TÜİK verilerinde kendilerini göremediklerini ifade etti. Artık okudukları bölümlerin mesleğini yapmaktan vazgeçen gençlerin yanı sıra çareyi yurtdışına gitmekte arayanların sayısı da az değil. Munzur Üniversitesi Araştırma Görevlisi Serdar Acun Türkiye’de özellikle son 20 yıldır genç işsizliğin yüzde 20-25 oranlarında olduğuna dikkat çekti, pandemi döneminde sadece işsizlik oranlarına göre yorum yapılmasının da yanılgıya düşüreceğini söyledi. 

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