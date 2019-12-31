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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Hatay’da GSYH düştü

31 Aralık 2019, Salı
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı bölgesel Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güzelmansur “İktidarın maceracı dış politikasının, yanlış Suriye politikasının, dengesiz göç politikasının ve adaletsiz teşvik uygulamasının zararını en çok gören illerden biri olmasına rağmen Hatay yine de üretmeye, büyümeye, ülkemize katkı sunmaya devam ediyor” dedi.

Güzelmansur şöyle devam etti: “Yanlışlar üzerine kurulu bir Suriye politikamız olmasaydı, sınırımız boyunca devam eden iç savaşı bitirecek hamleler yapılsaydı, sınır kapılarımız kapatılmasaydı, ihracat yollarımız kısıtlanmasaydı Hatay bugün büyüme hızı sıralamasında Türkiye’nin 20. değil ilk 3 ilinden biri olurdu. Dolayısıyla kanatları kırılmasaydı Hatay GSYH ve büyüme hızında koşan değil uçan bir il olurdu.”

Hataylılar zararın telafisini bekliyor

2018’de Hatay’da kişi başına düşen GSYH’nin bir önceki yıla göre 525 dolar düştüğünü bildiren Güzelmansur şu bilgileri paylaştı: “2017’de Hatay’da kişi başına düşen GSYH 7.098 dolar iken 2018’de bu rakam 6.573 dolara düştü. Her bir Hataylının GSYH’si 525 dolar yani yüzde 7,39 düştü. Bu rakam kişi başına GSYH’nin 9.693 dolar olduğu Türkiye ortalamasının da oldukça altında, 3’te 2’si kadar. Bu adaletli değil, bu hakkaniyetli değil. Dolayısıyla Hatay halkı iktidardan yanlış politikalarıyla uğratıldığı zararın telafisini bekliyor. İktidar bu telafiye teşvik uygulamasındaki yanlışını düzelterek, sınır kapılarını açarak bir an önce başlamalı.”

 

Etiketler: Hatay, GSYH
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