Hayat pahalılığı büyük dert

Halka “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” diye soruldu. “Ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı” bütün sıkıntıların başını çekiyor.

Aslan Özdemir - İSTANBUL

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 26 ilde yapılan kamuoyu araştırmasında vatandaşlara, “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 64.6’sı ekonomi ve hayat pahalılığı cevabını verdi. ASAL Araştırma “Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2024 Araştırması”nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Haziran ve Temmuz ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak’ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi.

ZİRVEDE HİÇBİRİ VAR

Ankete katılanların yüzde 64.6’sı bu soruya ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı cevabını verdi. Bunu yüzde 6.2 oran ile “Mülteciler” cevabını verenler takip etti. “Adalet” yanıtı ise yüzde 5.5 ile üçüncü sırada yer aldı. Ekonomi/Hayat Pahalılığı: %64.6. Mülteciler: %6.2. Adalet: %5.5. İşsizlik: %3.4. Eğitim: %3.0. Güvenlik: %1.7. Terör: %1.2. Ahlaki değer kaybı: %0.6. Başıboş sokak köpekleri: %0.5. Anayasa: %0.4. Her şey sorun: %6.6. Diğer: %2.4. Sorun yok: %1.2. Fikrim yok/Cevap yok: %2.7 Aynı soruya cevap verenlere ikinci olarak “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 36.6’sı tercihini Hiçbiri’den yana kullandı.