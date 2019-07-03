Hazine borçlanma hedefini aştı

Financial Times gazetesi, Hazine’nin yapacağı dolar cinsi eurobond ihracının büyüklüğünün en az 1 milyar dolar olacağını yazdı.

Bu iddiaya göre Hazine, bir yılda uluslararası piyasalardan yapmayı planladığı 8 milyar dolar değerindeki borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda gerçekleştirmiş olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla dolar cinsi tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’yi yetkilendirdiğini duyurmuştu.

Financial Times gazetesinde yer alan "Türkiye piyasadaki iyileşmeyle birlikte yeni dolar tahvili ihracı planlıyor” başlıklı haberde, ön protokol belgesine göre ihracın büyüklüğünün ‘en az 1 milyar dolar’ olacağı belirtildi.

BORÇLANMANIN YÜZDE 92'Sİ İLK AYDA GERÇEKLEŞMİŞ OLACAK

Hazine, uluslararası sermaye piyasalarından 2019 yılının tamamında tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarında borçlanma gerçekleştireceğini açıklamıştı. Planlanan dış finansman programının 6.4 milyar dolarlık yüzde 80’e yakını ilk çeyrekte tamamlanmıştı. Yeni yapılacak dolar cinsi eurobond ihracının en az 1 milyar dolar büyüklüğünde olması halinde tüm yıl için planlanan borçlanmanın (yüzde 92’si) neredeyse tamamı altı ayda gerçekleşmiş olacak.

Hazine ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, ocak ayı sonunda 1.25 milyar euro (1.41 milyar dolar), şubatta sukuk ihracı ile 2 milyar dolar ve martta 1 milyar dolar borçlanma gerçekleştirmişti.