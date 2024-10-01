Hazineden borçlanmaya devam

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 329,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 510 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlık ekim ayında toplam 147,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 212,8 milyar TL’lik iç borçlanma öngörüyor. Önceki planda ekim ayı için 203,8 milyar lira iç borçlanma öngörülmüştü. Kasım ayında toplam 119,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 182,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. Önceki planda kasım ayı için 168 milyar lira iç borçlanma öngörülmüştü. Aralık ayında toplam 62,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 115 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması hedefleniyor. AA

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