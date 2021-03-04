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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Her 10 aileden üçünde en az bir kişi işsiz kaldı

04 Mart 2021, Perşembe 21:00
DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın kadın üyelerle yaptığı araştırmaya göre her 10 aileden 3’ünde en az bir kişi işsiz kaldı.

Genel-İş Sendikası, 21-29 Ocak 2021 tarihleri arasında 2 bin 50 kadın üyesiyle yapılan anketin sonucunu açıkladı. Ankete göre karantina sürecinde her 10 aileden 3’ünde en az bir kişi işsiz kaldı. Kadınların yüzde 29’u evinde en az bir kişinin işsiz kaldığını açıkladı. Kadın işçilerin yüzde 70’inin salgın sürecinde çalışma biçimi değişti, yüzde 50’si dönüşümlü olarak işe gitti.  Kadın işçilerin yüzde 38’inin geliri düşerken, anket raporunda bu durum “Ücret eşitsizliği derinleşti” diye yorumladı. Ankara - anka

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