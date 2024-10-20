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20 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Her 3 kişiden 1’i icralık

20 Ekim 2024, Pazar 20:38
Borcu olanların yüzde 56’sının bankalara borçlu olduğu açıklandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi. Elazığ’da iş dünyası temsilcileriyle toplantı düzenleyen Arıkan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, şunları söyledi: Yapılan kamuoyu yoklamalarında Türkiye’nin yüzde 71’i borçlu olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu kamuoyu yoklamalarının neticesi. Borçlu olan yüzde 71’in de yüzde 56’sının borçlarının bankaya olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Diğer taraftan Türk- İş’in verilerine göre açlık sınırı 21 bin lira. Bir kamuoyu yoklaması simit, ayran ve çaydan müteşekkil üç öğün yemek yiyen 4 kişilik bir ailenin TÜİK verilerine göre 22 bin 600 liralık bir gelire ihtiyacı var. Asgari ücreti hepimiz biliyoruz, emekli maaşlarını hepimiz biliyoruz. Türkiye’de Adliyelerde hukuk davası açılmış icra dosyalarının sayısı 22 milyona ulaşmış. Kaç seçmen var; 60 milyon. Her 3 kişiden 1’i şu anda icralık vaziyette.”

Elazığ - anka

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