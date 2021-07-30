Her 5 kişiden biri internetten alıyor

Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, Türkiye’de online ticaretin 2017 ve 2018’de % 2.5 ve % 4.1 iken 2020 yılı için % 21’ler civarına kadar çıktığını söyledi.

Recep Bozdağ - Yalova

Yaşama alışkanlıklarının teknolojinin sunduğu imkânlarla köklü değişimler yaşadığı günümüzde e-ticarette de bütün dünya genelinde hızlı ve büyük ölçekli bir artış gözleniyor. E-ticaret, gerek işlem hacmi gerek kullanıcı sayısı gerekse ulaşılan satış rakamlarıyla her yıl katlanarak büyüyor. Pandeminin de etkisiyle özellikle son birkaç yılda e ticarette gözlenen bu dikkat çekici büyümeye dünyadan ve Türkiye’den rakamlarla örnek veren E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, eldeki rakamların 2020 yılında dünyada internet kullanan her 5 kişiden 4’ünün e-ticareti tecrübe ettiğini gösterdiğini belirtti.

Türkiye’de % 2,5’tan % 21’ler seviyesine çıktı

Türkiye’de ülke içindeki online ticaretin 2017 ve 2018 de % 2.5 ve % 4.1 iken 2020 yılı için % 21’ler civarına kadar çıktığını belirten Eminoğlu, Türkiye’de e-ticaretin GSYH’ye oranının % 4,5’e ulaşması ile birlikte bu anlamda diğer gelişmiş ülkelerde görülen bir büyüklüğe yaklaşarak önemli bir pazar haline geldiğini söyledi. Covid-19 pandemisi etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2020’de reel olarak %1,8 büyüdüğünü, e-ticaret harcamalarının ise % 45 arttığının görüldüğünü söyleyen Yüksel Eminoğlu, Türkiye’de e ticarette en çok alım satımı yapılan ürünlerin tekstil sektöründe olduğunu, tekstilin e ticaretteki payının % 85’ler seviyesinde bulunduğunu belirtti.



2021 sonunda 5 trilyon dolar olacak

Küresel e-ticaret hacminin pandemi öncesi en son yıl olan 2019’da 3.4 trilyon dolardan %26’lık bir artışla 2020’de 4,3 trilyon dolara çıktığını söyleyen Yüksel Eminoğlu, 2021 yılında ise dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon dolara yaklaşacağının tahmin edildiğini belirtti.