Her gün zarar ediyoruz

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) 30 Nisan’da toplanarak süt fiyatını artıracağı yönündeki beklenti gerçekleşmedi. Konya’da üreticilik yapan Hacı İyilik, “USK’nın süt fiyatını her açıklamadığı gün biz litre başı 2 lira zarar ediyoruz” diye tepki gösterdi.

İzmirli üretici Mehmet Kani, iktidarı eleştirerek “Siz bir iftar yemeği düzenlediniz, bir kişinin önünde en az 35-40 tabak yemek var. Bizim ömrü hayatımız boyunca önümüzde 2-3 çeşit yemekten fazla olmadı. Sayın karar vericiler kim şükredecek? (...) Bu işletmenin elektrik faturası 3 aydır ödenmiyor. Bütün faturaları hayvanları eksilterek ödüyoruz, sütten para kazanarak değil. Hayvanların sayısını azaltarak, evin geçimini, faturaları hep öyle ödüyoruz. Bu işletmenin elektrik faturası 3 aydır ödenmiyor” dedi. Konya - Anka

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