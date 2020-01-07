Hükümet 2020’de faize 139 milyar ödeyecek

Yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında faiz tartışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izlediğini belirten Babacan, şunları yazdı: “Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 milyar iken 2018’de 74 milyar TL’ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019’da 103 milyar, 2020’de 139 milyar TL. Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 milyar’dan 139 milyar TL’ye ulaşıyor. Artış oranı yüzde 144. Dahası, Türkiye’nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var.”

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