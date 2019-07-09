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9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Hükümet kamu işçilerine zam önerisini açıkladı

09 Temmuz 2019, Salı 15:27
Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.

Ayrıntılar Bekleniyor...

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Türk-İş'in teklifi

Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu.

Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Süreç Hakkında...

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapılacak.

Hükümetin bu toplantıda, Türk-İş'in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifini sunması bekleniyor.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin dolması üzerine hükümet ve Türk-İş, yeni sözleşme için geçen hafta masaya oturmuştu.

Taraflar ikinci kez bir araya gelecek

Tarafların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde bugün saat 15.00'te ikinci kez bir araya geleceği öğrenilirken, toplantıda hükümetin, Türk-İş'in talebine karşı zam teklifini sunması bekleniyor.

Teklifin ardından taraflar arasında görüşmeler zam oranı üzerinden yürütülecek.

Kamu işçileriyle ilgili söz konusu Toplu İş Sözleşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Türk-İş'in teklifi

Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu.

Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

Etiketler: kamu, , sözleşme, zam
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