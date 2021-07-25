Hükümet zam teklifini sunacak

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs’ta başlayan süreç devam ediyor.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kurumlarda çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde bu yıl Türk-İş ve Hak-İş birlikte hareket ediyor. 8 Temmuz’da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti. Hükümetin teklifini düşük bulan Türk-İş ve Hak-İş, taleplerinin karşılanacağı yeni bir teklifi beklemeye başladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen zam pazarlığında, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. AA

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