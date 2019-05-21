İftar sofrası israf sofrası olmasın

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamİl Yılmaz Ramazan ayında acı da olsa İsrafın arttığını söyledİ.

İSRAF HADDİ AŞMAK DEMEKTİR

RAHMET ve bereket ayı olan Ramazan ayında ekmek ve yiyicek israfının arttığı-na dikkat çekildi. Uzmanlar bilhassa aç karnına yapılan alışverişlerin ve hazırlanan iftar sofralarının israfa yol açtığını belirtti. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, israfın Allah tarafından en sev-mediği kul zaaflarıdan biri olduğunu belirterek, “İsraf haddi aşmaktır” dedi.

İsraf etmeyelim, paylaşalım

İSRAFIN kabul edilebilir bir şey olmadı-ğını söyleyen Yılmaz, “Telef etmek başka-larının hakkına girmektir. Kullanmayıp çöpe atmışsak bundan sorumluyuz. Çöpe atmadan önce de düşünmeli ve hak sahiplerini bularak onlarla paylaşmalıydık. İstifade etmedikle-rimizi başka insanlarla paylaşma-lıyız” diye konuştu.

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İsraf; haddi aşmaktır

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, israfın İslam dini açısından kabul edilemez olduğunu hatırlatarak, “İsraf; haddi aşmak demektir” diye konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye’de günlük 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığını, 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını bildirdi. Ramazan ayında çöpe atılan ekmek miktarında artış göze çarptı.

Avcılar’da özellikle sabah saatlerinde çöp konteynerlerinin üzerinde veya yanında ekmek poşetleri dikkat çekerken, bunu görenler israfın önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ramazan ayında acı da olsa israfın arttığını söyledi. Yılmaz, israfı Cenabıhakk’ın en sevmediği kul zaaflarından bir tanesi’ olarak nitelendirdi. Sputnik’in haberine göre, İstanbul Müftüsü Yılmaz, şunları söyledi: “Cimrilik ne kadar kötü bir vasıfsa, israf da o kadar kötü bir vasıftır. Allah’ın bize emanet olarak verdiği nimetlerden gereği gibi istifade etmeliyiz. İstifade etmediklerimizi başka insanlarla paylaşmalıyız. Ama asla başkalarının istifade edemeyeceği şekilde telef etmemeliyiz. Telef etmek; başkalarının hakkına girmek demektir. Çünkü bu bizim emanetimiz ise ve kullanmayıp çöpe atmışsak bundan sorumluyuz. Çöpe atmadan önce de düşünmeli ve hak sahiplerini bularak onlarla paylaşmalıydık. İsrafın çok önemli kul hakkı olduğunu düşünüyorum. Allah’ın bize yüklediği emanetten kaçış ve ona ihanet olduğunu düşünüyorum. Allahüteala buyuruyor ki; ‘Yiyiniz, içiniz ancak, israf etmeyiniz.’ Allah, israf edenleri sevmez. İsraf; haddi aşmak demektir. Kanaatsiz davranmak, Allah’ın verdiklerini hoyratça kullanmak demektir. Allah, bizleri böyle yanlışlardan muhafaza etsin.”