İhracat da, ithalat da düştü

TÜRKİYE’NİN İHRACATI, PANDEMİNİN DE ETKİSİYLE, TEMMUZDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 5,8 AZALARAK, 15 MİLYAR 12 MİLYON DOLAR, İTHALATI YÜZDE 7,9 DÜŞÜŞLE 17 MİLYAR 709 MİLYON DOLAR OLDU.

Türkiye’nİn ihracatı, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak, 15 milyar 12 milyon dolar, ithalatı yüzde 7,9 düşüşle 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle o- luşturulan Temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat da yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Temmuzda yüzde 18,2 azalarak, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2019’da yüzde 82,9 iken, geçen ay yüzde 84,8’e yükseldi. İhracat, ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak, 90 milyar 15 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 3,9’luk düşüşle 116 milyar 605 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 55,6 artarak, 26 milyar 590 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ocak-Temmuz 2019’da yüzde 85,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,2’ye geriledi.

ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

Geçen ay ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 468 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Almanya’yı sırasıyla 973 milyon dolarla Birleşik Krallık, 952 milyon dolarla ABD, 743 milyon dolarla Irak, 704 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,2’sini oluşturdu. Ocak-Temmuz döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 8 milyar 567 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla 5 milyar 570 milyon dolarla ABD, 5 milyar 428 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 816 milyon dolarla Irak ve 4 milyar 233 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8’ine karşılık geldi. Çin, geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Temmuzda Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 912 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 835 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 233 milyon dolarla Rusya, 970 milyon dolarla ABD ve 962 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39’unu oluşturdu.